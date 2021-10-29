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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 29.10.2021
No. Дата Длъжност
1615 5.10.2021 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ средно
1616 5.10.2021 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИ средно
1632 7.10.2021 САНИТАР средно
1634 7.10.2021 ШЛОСЕР средно
1635 7.10.2021 ЗАВАРЧИК средно
1638 8.10.2021 СТРУГАР средно
1639 8.10.2021 ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ основно
1640 8.10.2021 ЛЕЯР средно
1643 11.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно
1649 12.10.2021 ОПЕРАТОР-ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛ средно
1656 14.10.2021 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА висше
1657 14.10.2021 ЛЕКАР висше
1658 14.10.2021 ЛЕКАР-КАРДИОЛОГ висше
1668 19.10.2021 МОНТАЖНИК ДОГРАМА средно
1675 20.10.2021 ЗАВАРЧИК средно
1679 21.10.2021 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно
1683 22.10.2021 ГРАДИНАР средно
1688 25.10.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно
1689 25.10.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН висше
1696 26.10.2021 МАШИНЕН ОПЕРАТОР средно
1697 26.10.2021 ГОТВАЧ средно
1701 27.10.2021 ЕЛЕКТОРОМЕХАНИК средно
1702 27.10.2021 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА средно
1703 27.10.2021 ШОФЬОР ПЛАСЬОР средно
1717 28.10.2021 УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ/ГЕОГРАФИЯ висше
1718 28.10.2021 УЧИТЕЛ БЕЛ висше