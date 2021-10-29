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Криминална хроника Ямбол - 29.10.2021 г.

29 октомври 2021 12:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 31
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 29.10.2021 г.

 

Пътнотранспортни произшествия:

На 28 октомври към 20:15 часа в РУ-Стралджа е получено съобщение, че в района на ПВ „Зимница“ е самокатастрофирал товарен автомобил. На място е установено, че влекач "МАН ТГХ“ с прикачено полуремарке, с пловдивска регистрация, управляван от 56-годишен мъж, е напуснал пътното платно по посока на движението си. Водачът е прегледан от екип на ЦСМП- Ямбол и транспортиран към болнично заведение, с фрактури на ребра, без опасност за живота. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. По случая в РУ-Стралджа е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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