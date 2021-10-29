Есенна модна фиеста

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 8 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 8

В есенна модна фиеста с много настроение и оригинални костюми се впуснаха децата от детска градина „Детски рай“-2.

Веселите ни дечица пак зарадваха ни всички и на горската поляна бяха в чудна есенна премяна! Вижте как греят нашите малки момиченца и момченца, завладяни от вълшебството на Есента!

Мили родители, благодарим Ви сърдечно за старанието, съпричастността, топлотата и любовта, с която откликнахте на поканата ни да сътворим заедно тази веселба "Есенната модна фиеста".

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