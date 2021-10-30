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Нарушено водоподаване в индустриална зона

30 октомври 2021 08:53, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 2

Днес 30.10. /събота/ поради ремонтни работи ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. Светлина и ул. Есперанто до 18.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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