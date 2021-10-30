Нарушено водоподаване в индустриална зона

ВиК-Сливен преди 10 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 2

Днес 30.10. /събота/ поради ремонтни работи ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. Светлина и ул. Есперанто до 18.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.