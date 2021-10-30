5 256 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 89 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 64 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 64

5 256 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 53 300 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 598 199, като активните са 96 797.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 269, Бургас – 249, Варна – 501, Велико Търново – 139, Видин – 63, Враца – 149, Габрово – 94, Добрич – 107, Кърджали – 33, Кюстендил – 81, Ловеч – 74, Монтана – 164, Пазарджик – 156, Перник – 141, Плевен – 140, Пловдив – 452, Разград – 74, Русе – 161, Силистра – 59, Сливен – 89, Смолян – 47, София област – 181, София (град) – 1250, Стара Загора – 255, Търговище – 44, Хасково – 124, Шумен – 93, Ямбол – 67.

През изминалото денонощие са били излекувани 1 581 души, а за целия период – 477 530.

В болница за лечение са настанени 7 680 души, от които 676 са в интензивни отделения.

154 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 23 872.

Към момента общо 2 847 489 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 23 164.