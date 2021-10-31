Прекъсване водоподаването на част от гр. Сливен-висока зона

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 66 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 66

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 31.10.2021г. (неделя) от 07:00ч. до отстраняване ще бъде прекъснато водоподаването на кв."Комлука",кв"Република",кв. "Ново село", ж.к. "Сини Камъни", ж.к. "Българка", вилна зона "Дюлева река" и вилна зона "Ново село - 2".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Възможно временно замътване при възстановяване на водоподаването.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.