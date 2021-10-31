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2 836 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 81 от тях в Сливенско
2 836 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 32 588 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 601 035, като активните са 98 948.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 111, Бургас – 220, Варна – 328, Велико Търново – 47, Видин – 48, Враца – 51, Габрово – 23, Добрич – 35, Кърджали – 17, Кюстендил – 83, Ловеч – 38, Монтана – 39, Пазарджик – 85, Перник – 62, Плевен – 63, Пловдив – 281, Разград – 34, Русе – 73, Силистра – 16, Сливен – 81, Смолян – 25, София област – 93, София (град) – 728, Стара Загора – 109, Търговище – 21, Хасково – 54, Шумен – 20, Ямбол – 51.
През изминалото денонощие са били излекувани 639 души, а за целия период – 478 169.
В болница за лечение са настанени 7 880 души, от които 685 са в интензивни отделения.
46 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 23 918.
Към момента общо 2 855 224 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 7 740.
Снимка: Станимир Петков