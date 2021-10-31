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Земетресение в Сърбия

31 октомври 2021 11:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 46
Земетресение

Тази нощ е регистрирано земетресение в Сърбия.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН (НИГГГ-БАН) трусът е станал в 00:32 ч. в района на град Белград.

Бил е с магнитуд 3.9 по Рихтер и с епицентър на 327 километра северозападно от София, уточняват сеизмолозите от БАН.

Източник: https://dariknews.bg/novini/sviat/zemetresenie-v-syrbiia-2288874
Снимка: Станимир Петков

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