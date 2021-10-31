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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 31.10.2021 г., неделя
През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 81 заразени с коронавирусна инфекция.
В Сливен убиха млад мъж – безжизненото му тяло е открито в автомобил, паркиран в района на площад „Стоил войвода”.
Голяма част от Сливен остана днес без водоподаване заради аварии – без вода останаха кв.”Комлука”, кв. “Република”, кв. “Ново село”, ж.к. “Сини Камъни”, ж.к. “Българка”, вилна зона “Дюлева река” и вилна зона “Ново село – 2”.
Сливен загуби двама лекари-рентгенолози в края на тази седмица – отиде си д-р Валентин Раев от Военна болница и д-р Слави Величков от МБАЛ „Хаджи Димитър”.
Емине Осман в кат. 49 кг. завоюва сребърен медал, а Галина Стоянова кат. 57 кг. се окичи с бронзовото отличие на провелото се вчера Балканско първенство за кадетки в Ксанти-Гърция – и двете състезателки са от СК по борба "Станка Златева" Сливен.
От РЗИ-Сливен напомнят, че към момента имунизацията срещу COVID-19 е единственото средство за овладяване на епидемичния процес – всеки, който желае да се ваксинира срещу COVID-19, има възможност да попълни електронно своята заявка за ваксинация в онлайн базирана платформа, която е достъпна на следния линк: https://www.his.bg/ и https://www.his.bg/bg/reservation
От 29.10. до 10.11.2021г. в централното фоайе на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ - Сливен ще бъде експонирана художествено-документалната изложба „Будители народни“, посветена на 1 ноември – Деня на народните будители.