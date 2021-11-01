През последното денонощие в Сливенско има 21 заразени с коронавирус, 1457 за цялата страна

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 65 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 65

1 457 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 968 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 602 492, като активните са 99 724.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 56, Бургас – 68, Варна – 233, Велико Търново – 17, Видин – 5, Враца – 42, Габрово – 14, Добрич – 12, Кърджали – 8, Кюстендил – 36, Ловеч – 26, Монтана – 33, Пазарджик – 18, Перник – 43, Плевен – 31, Пловдив – 84, Разград – 27, Русе – 35, Силистра – 16, Сливен – 21, Смолян – 10, София област – 45, София (град) – 436, Стара Загора – 89, Търговище – 11, Хасково – 26, Шумен – 4, Ямбол – 11.

През изминалото денонощие са били излекувани 600 души, а за целия период – 478 769.

В болница за лечение са настанени 7 973 души, от които 680 са в интензивни отделения.

81 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 23 999.

Към момента общо 2 860 195 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4 979.