Ученически разработки от Конкурса „Любовта към Отечеството превъзходи всички световни добрини“

Регион.Ист.Музей-Сливен преди 16 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 8

В Деня на народните будители, публикуваме материали от Конкурса за есе „Любовта към Отечеството превъзходи всички световни добрини“, организиран от Община Сливен в партньорство с Областна администрация – Сливен, Обществен съвет за работа с бесарабско-таврийските българи и фондация „Памет“ с участие на деца от бесарабска Молдова и бесарабска и таврийска Украйна.

Файлове

есе 1 [1.33MB] Portable Document Format File

есе 2 [128KB] Portable Document Format File

есе 2.1 [102KB] Portable Document Format File

есе 3 [2.51MB] Portable Document Format File

есе 4 [4.04MB] Microsoft Word Open XML Document

есе 5 [111KB] Portable Document Format File

есе 6 [138KB] Portable Document Format File

есе 7 [1.32MB] Portable Document Format File

есе 8 [143KB] Portable Document Format File