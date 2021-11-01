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Ученически разработки от Конкурса „Любовта към Отечеството превъзходи всички световни добрини“

01 ноември 2021 13:25, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 16 минути, брой четения: 8
Раковски

В Деня на народните будители, публикуваме материали от Конкурса за есе „Любовта към Отечеството превъзходи всички световни добрини“, организиран от Община Сливен в партньорство с Областна администрация – Сливен, Обществен съвет за работа с бесарабско-таврийските българи и фондация „Памет“ с участие на деца от бесарабска Молдова и бесарабска и таврийска Украйна.

Файлове

есе 1 [1.33MB]

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есе 2 [128KB]

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есе 2.1 [102KB]

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есе 3 [2.51MB]

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есе 4 [4.04MB]

Microsoft Word Open XML Document

есе 5 [111KB]

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есе 6 [138KB]

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есе 7 [1.32MB]

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есе 8 [143KB]

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презентация [1.33MB]

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