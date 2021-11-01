Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Ученически разработки от Конкурса „Любовта към Отечеството превъзходи всички световни добрини“
В Деня на народните будители, публикуваме материали от Конкурса за есе „Любовта към Отечеството превъзходи всички световни добрини“, организиран от Община Сливен в партньорство с Областна администрация – Сливен, Обществен съвет за работа с бесарабско-таврийските българи и фондация „Памет“ с участие на деца от бесарабска Молдова и бесарабска и таврийска Украйна.
Файлове
есе 1 [1.33MB]
Portable Document Format File
есе 2 [128KB]
Portable Document Format File
есе 2.1 [102KB]
Portable Document Format File
есе 3 [2.51MB]
Portable Document Format File
есе 4 [4.04MB]
Microsoft Word Open XML Document
есе 5 [111KB]
Portable Document Format File
есе 6 [138KB]
Portable Document Format File
есе 7 [1.32MB]
Portable Document Format File
есе 8 [143KB]
Portable Document Format File
презентация [1.33MB]
Portable Document Format File