Съдът остави под стража обвиненият за жестокото убийство в Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 37

По внесено искане на Окръжна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража обвиненият в убийство на мъж по особено мъчителен за пострадалия начин и с особена жестокост.

Убийството е извършено в Сливен на 29 октомври. Престъплението е квалифицирано по чл.116 ал. І, т.6 вр. с чл.115 от НК.

По време на разследването е установено, че обвиняемият е нанесъл множество удари с нож в жизнено важни органи на пострадалия, след което избягал от местопрестъплението.

Според прокурора е налице обосновано предположение за това, че обвиняемият е извършил тежкото умишлено престъпление, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража обвиняемия.

Определението на Окръжния съд - Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Бургас.