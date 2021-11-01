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Съдът остави под стража обвиненият за жестокото убийство в Сливен

01 ноември 2021 20:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 37
Съдът в Сливен

По внесено искане на Окръжна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража обвиненият в убийство на мъж по особено мъчителен за пострадалия начин и с особена жестокост.

Убийството е извършено в Сливен на 29 октомври. Престъплението е квалифицирано по чл.116 ал. І, т.6 вр. с чл.115 от НК.

По време на разследването е установено, че обвиняемият е нанесъл множество удари с нож в жизнено важни органи на пострадалия, след което избягал от местопрестъплението.

Според прокурора е налице обосновано предположение за това, че обвиняемият е извършил тежкото умишлено престъпление, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража обвиняемия.

Определението на Окръжния съд - Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Бургас.

Източник: БНР
Снимка: Станимир Петков

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