6007 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 83 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 48 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 48

6007 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 49 862 теста. Позитивните проби са 12,04%. 86.40% от новозаразените не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 317; Бургас – 103; Варна – 411; Велико Търново – 206; Видин – 58; Враца – 186; Габрово – 131; Добрич – 83; Кърджали – 51; Кюстендил – 121; Ловеч – 98; Монтана – 159; Пазарджик – 128; Перник – 75; Плевен – 192; Пловдив – 571; Разград – 91; Русе – 158; Силистра – 95; Сливен – 83; Смолян – 61; София област – 157; София (град) – 1760; Стара Загора – 277; Търговище – 47; Хасково – 156; Шумен – 163; Ямбол – 69.

14-дневната заболеваемост за страната е 909.43 на 100 000 души население.

Активните случаи са 102 412. В болница се лекуват 8030 пациенти, 669 от тях са в интензивни отделения. Новопостъпили за последното денонощие са 1341 души, 90.16% от тях не са ваксинирани.

Излекувани са 3009 заболели.

Починалите от инфекцията през вчерашния ден са 310, 93.87% от тях не са били ваксинирани. Жертвите на вируса вече са 24 309.

През последните 24 часа са поставени още 14 545 ваксини. Напълно имунизирани са 1 518 989 души.