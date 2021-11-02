Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
6007 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 83 от тях в Сливенско
6007 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 49 862 теста. Позитивните проби са 12,04%. 86.40% от новозаразените не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.
Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 317; Бургас – 103; Варна – 411; Велико Търново – 206; Видин – 58; Враца – 186; Габрово – 131; Добрич – 83; Кърджали – 51; Кюстендил – 121; Ловеч – 98; Монтана – 159; Пазарджик – 128; Перник – 75; Плевен – 192; Пловдив – 571; Разград – 91; Русе – 158; Силистра – 95; Сливен – 83; Смолян – 61; София област – 157; София (град) – 1760; Стара Загора – 277; Търговище – 47; Хасково – 156; Шумен – 163; Ямбол – 69.
14-дневната заболеваемост за страната е 909.43 на 100 000 души население.
Активните случаи са 102 412. В болница се лекуват 8030 пациенти, 669 от тях са в интензивни отделения. Новопостъпили за последното денонощие са 1341 души, 90.16% от тях не са ваксинирани.
Излекувани са 3009 заболели.
Починалите от инфекцията през вчерашния ден са 310, 93.87% от тях не са били ваксинирани. Жертвите на вируса вече са 24 309.
През последните 24 часа са поставени още 14 545 ваксини. Напълно имунизирани са 1 518 989 души.
Снимка: Станимир Петков