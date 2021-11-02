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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Дипломат пострада в катастрофа, приет е в столична болница

02 ноември 2021 14:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 24
Полицейски автомобил

Дипломат е пострадал в катастрофа на автомагистрала "Тракия", близо до Ихтиман. Той е бил приет в Спешното отделение на столичната болница "Св. Анна". Това съобщиха от лечебното заведение.

Пострадалият е с тежка фрактура на тазово-бедрена кост.

Извършва се допълнителна диагностика на пациента, съобщават от болницата.

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