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Само едно свободно легло в Covid реанимацията в Ямбол
Само с едно свободно легло разполага реанимацията за пациенти с Covid-19 в областната болница "Св. Пантелеймон" в Ямбол. В другите лечебни заведения няма възможност за разкриването на интензивни легла.
8 са леглата в Covid реанимацията. От тях 7 са заети. За средно тежки случаи легла има, но ситуацията в областта се усложнява, уточни директорът на РЗИ-Ямбол д-р Радостина Калчева.
"Тази вълна е най-продължителна, в момента всъщност регистрираме най- висока заболеваемост".
Активните случаи в момента са 1352.
"Като от тях 123 се намират в болници, дифузно е разпространението засяга всички възрасти- най- малкият пациент, който е настанен в болница е на 1 година, на 95 е най- възрастният пациент".
Около 2-3% са ваксинираните пациенти, настанени в лечебни заведения, но при тях заболяването протича по- леко, допълни д-р Калчева. Въвеждането на зелен сертификат е ускорило значително ваксинационния процес. Само за седмица са поставени 1855 дози, докато седмица преди това са били три пъти по- малко.
Източник: БНР
Снимка: БГНЕС