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През последното денонощие в Сливенско има 129 заразени с коронавирус, 5863 за цялата страна

03 ноември 2021 09:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 96
Тест за коронавирус

5863 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 44 814 теста, показват данните в Единната информационна система. 86,51% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 614 362, като активните са 105 543.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 279, Бургас – 419, Варна – 496, Велико Търново – 104, Видин – 101, Враца – 135, Габрово – 126, Добрич – 103, Кърджали – 47, Кюстендил – 115, Ловеч – 57, Монтана – 141, Пазарджик – 201, Перник – 162, Плевен – 153, Пловдив – 572, Разград – 80, Русе – 143, Силистра – 66, Сливен – 129, Смолян – 44, София – 216, София (град) – 1287, Стара Загора – 240, Търговище – 45, Хасково – 181, Шумен – 122, Ямбол – 99.

През изминалото денонощие са били излекувани 2587 души, а за целия период – 484 365.

В болница за лечение са настанени 8149 души, от които 696 са в интензивни отделения. 999 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

145 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 24 454. От починалите през този период 91,03% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 893 502 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 18 804.

Снимка: Станимир Петков

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