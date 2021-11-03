Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
През последното денонощие в Сливенско има 129 заразени с коронавирус, 5863 за цялата страна
5863 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 44 814 теста, показват данните в Единната информационна система. 86,51% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 614 362, като активните са 105 543.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 279, Бургас – 419, Варна – 496, Велико Търново – 104, Видин – 101, Враца – 135, Габрово – 126, Добрич – 103, Кърджали – 47, Кюстендил – 115, Ловеч – 57, Монтана – 141, Пазарджик – 201, Перник – 162, Плевен – 153, Пловдив – 572, Разград – 80, Русе – 143, Силистра – 66, Сливен – 129, Смолян – 44, София – 216, София (град) – 1287, Стара Загора – 240, Търговище – 45, Хасково – 181, Шумен – 122, Ямбол – 99.
През изминалото денонощие са били излекувани 2587 души, а за целия период – 484 365.
В болница за лечение са настанени 8149 души, от които 696 са в интензивни отделения. 999 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
145 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 24 454. От починалите през този период 91,03% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 893 502 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 18 804.
Снимка: Станимир Петков