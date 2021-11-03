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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 03.11.2021

03 ноември 2021 09:24, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 43 минути, брой четения: 28

No. Дата Длъжност

1615 5.10.2021 МОНТАЖНИК МЕБЕЛИ средно

1616 5.10.2021 ДЪРВОДЕЛЕЦ МЕБЕЛИ средно

1632 7.10.2021 САНИТАР средно

1634 7.10.2021 ШЛОСЕР средно

1635 7.10.2021 ЗАВАРЧИК средно

1638 8.10.2021 СТРУГАР средно

1639 8.10.2021 ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ основно

1640 8.10.2021 ЛЕЯР средно

1643 11.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно

1649 12.10.2021 ОПЕРАТОР-ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛ средно

1656 14.10.2021 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА висше

1657 14.10.2021 ЛЕКАР висше

1658 14.10.2021 ЛЕКАР-КАРДИОЛОГ висше

1675 20.10.2021 ЗАВАРЧИК средно

1679 21.10.2021 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно

1683 22.10.2021 ГРАДИНАР средно

1688 25.10.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно

1689 25.10.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН висше

1696 26.10.2021 МАШИНЕН ОПЕРАТОР средно

1697 26.10.2021 ГОТВАЧ средно

1701 27.10.2021 ЕЛЕКТОРОМЕХАНИК средно

1702 27.10.2021 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА средно

1703 27.10.2021 ШОФЬОР ПЛАСЬОР средно

1717 28.10.2021 УЧИТЕЛ ИСТОРИЯ/ГЕОГРАФИЯ висше

1718 28.10.2021 УЧИТЕЛ БЕЛ висше

1726 2.11.2021 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ средно

1727 2.11.2021 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ висше

1728 2.11.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно

1729 2.11.2021 УПРАВИТЕЛ висше

1730 2.11.2021 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР висше

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