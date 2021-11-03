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18-годишна родилка почина в Ямболската болница

03 ноември 2021 09:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 35
Снимката е илюстративна

18-годишно момиче от Стралджа, бременно в осмия месец, почина в Ямболската болница.

Момичето не се почувствало добре. Близките й извикали спешна помощ. Медиците се отзовали и установили силни главоболие и високо кръвно налягане.

По-късно момичето загубило съзнание и било транспортирано до Ямболската болница. Прието е в АГ отделението, но въпреки усилията е починало.

Установено е, че смъртта е настъпила от еклампсия - усложнение на бременността. Направеният тест за ковид е отрицателен.

Източник: БНТ
Снимка: Станимир Петков

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