18-годишна родилка почина в Ямболската болница

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 35

18-годишно момиче от Стралджа, бременно в осмия месец, почина в Ямболската болница.

Момичето не се почувствало добре. Близките й извикали спешна помощ. Медиците се отзовали и установили силни главоболие и високо кръвно налягане.

По-късно момичето загубило съзнание и било транспортирано до Ямболската болница. Прието е в АГ отделението, но въпреки усилията е починало.

Установено е, че смъртта е настъпила от еклампсия - усложнение на бременността. Направеният тест за ковид е отрицателен.