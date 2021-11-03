Лифтът няма да работи до 10 ноември

Туида Нюз преди 11 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 9

Поради извършване на есенно-зимна профилактика, лифтът няма да работи от 01.11.2021г. до 10.11.2021г.