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Лифтът няма да работи до 10 ноември

03 ноември 2021 10:42, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 11 минути, брой четения: 9
Лифтът няма да работи до 10 ноември

Поради извършване на есенно-зимна профилактика, лифтът няма да работи от 01.11.2021г. до 10.11.2021г.

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