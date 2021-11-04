4922 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 79 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 73 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 73

4922 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 39 957 теста, показват данните в Единната информационна система. 86,00% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 619 284, като активните са 107 948.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 219, Бургас – 271, Варна – 456, Велико Търново – 143, Видин – 73, Враца – 158, Габрово – 88, Добрич – 89, Кърджали – 32, Кюстендил – 106, Ловеч – 113, Монтана – 146, Пазарджик – 123, Перник – 116, Плевен – 130, Пловдив – 366, Разград – 53, Русе – 123, Силистра – 45, Сливен – 79, Смолян – 26, София – 162, София (град) – 1232, Стара Загора – 220, Търговище – 43, Хасково – 149, Шумен – 89, Ямбол – 72.

През изминалото денонощие са били излекувани 2382 души, а за целия период – 486 747.

В болница за лечение са настанени 8191 души, от които 715 са в интензивни отделения. 954 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

135 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 24 589. От починалите през този период 93,33% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 913 044 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 19 553.