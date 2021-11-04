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Пускат допълнителни автобуси за Архангелова задушница в Сливен
На 6 ноември, събота - Архангелова задушница, ще се изпълняват допълнителни курсове до парк „Нови гробища“ от сп. „Център“ /ДКЦ 2/ и пл. „Стоил войвода“ по линия №24, съобщават от Общинско предприятие „Пътнически превози“-Сливен. Те ще бъдат с маршрути:
- от сп. „Център“: бул. „Стефан Караджа“, бул. „Братя Миладинови“, бул. „Бургаско шосе“, Нови гробища /сп. „Централен паркинг“и сп. портал „Запад“/ и обратно;
- от пл. „Стоил войвода“ /Текстилен техникум/ л. № 24: ул. „Великокняжевска“, ул. „Г.Раковски“, бул. „Панайот Хитов“, бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Бургаско шосе“, Нови гробища /сп. „Централен паркинг“ и сп. портал „Запад“/ и обратно.
2. С часове на тръгване:
От Център: 7:30 ч., 7:45 ч., 8:00 ч., 8:15 ч., 8:30 ч., 8:45 ч., 9:00 ч., 9:15ч., 9:30 ч., 9:45ч ., 10:00 ч., 10:15 ч., 10:30 ч., 10:45 ч., 11:00 ч., 11:15 ч., 11:30 ч., 11:45 ч., 12:00 ч., 12:15 ч.
От Нови гробища за Център: 7:45 ч., 8:15 ч., 8:45 ч., 9:15 ч., 9:30 ч., 9:45 ч., 10:00 ч., 10:15 ч, 10:30 ч., 10:45 ч., 11:00 ч., 11:15 ч., 11:30 ч., 11:45 ч., 12:00 ч., 12:15 ч., 12:30 ч.
От Текстилен техникум: 7:20 ч., 7:50 ч., 8:20 ч., 8:50 ч., 9:20 ч., 9:50 ч., 10:20 ч., 10:50 ч., 11:20 ч., 11:50 ч., 12:20 ч.
От Нови гробища за Т. техникум: 7:50 ч., 8:20 ч., 8:50 ч., 9:20 ч., 9:50 ч., 10:20 ч., 10:50 ч., 11:20 ч., 11:50 ч., 12:20 ч., 12:50 ч.
Община Сливен напомня на гражданите да бъдат отговорни и да спазват всички въведени мерки за намаляване разпространението на Covid-19 – дистанция, носене на маски, дезинфекция на повърхности и лична хигиена.
Снимка: Станимир Петков