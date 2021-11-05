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4662 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 93 от тях в Сливенско

05 ноември 2021 08:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 95
Ваксина срещу коронавирус

4662 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 39 333 теста, показват данните в Единната информационна система. 86,10% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 623 946, като активните са 108 741.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 227, Бургас – 268, Варна – 432, Велико Търново – 118, Видин – 65, Враца – 138, Габрово – 91, Добрич – 83, Кърджали – 24, Кюстендил – 96, Ловеч – 105, Монтана – 85, Пазарджик – 103, Перник – 90, Плевен – 119, Пловдив – 477, Разград – 71, Русе – 125, Силистра – 57, Сливен – 93, Смолян – 37, София – 151, София (град) – 1158, Стара Загора – 205, Търговище – 39, Хасково – 88, Шумен – 64, Ямбол – 53.

През изминалото денонощие са били излекувани 3703 души, а за целия период – 490 450.

В болница за лечение са настанени 8372 души, от които 710 са в интензивни отделения. 996 са новопостъпилите в болнично заведение и от тях 89,16% не са били ваксинирани.

166 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 24 755. От починалите през този период 90,36% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 933 806 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 20 776.

Снимка: Станимир Петков

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