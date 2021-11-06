Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
През последното денонощие в Сливенско има 96 заразени с коронавирус, 4734 за цялата страна
4734 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 40 086 теста, показват данните в Единната информационна система. 84,90% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 628 680, като активните са 110 551.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 258, Бургас – 220, Варна – 377, Велико Търново – 118, Видин – 55, Враца – 139, Габрово – 88, Добрич – 94, Кърджали – 27, Кюстендил – 88, Ловеч – 62, Монтана – 122, Пазарджик – 165, Перник – 94, Плевен – 141, Пловдив – 490, Разград – 46, Русе – 136, Силистра – 31, Сливен – 96, Смолян – 32, София – 174, София (град) – 1179, Стара Загора – 173, Търговище – 39, Хасково – 134, Шумен – 102, Ямбол – 54.
През изминалото денонощие са били излекувани 2739 души, а за целия период – 493 189.
В болница за лечение са настанени 8262 души, от които 724 са в интензивни отделения. 910 са новопостъпилите в болнично заведение и от тях 89,78% не са били ваксинирани.
185 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 24 940. От починалите през този период 92,97% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 954 059 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 20 272.
Снимка: Станимир Петков