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През последното денонощие в Сливенско има 96 заразени с коронавирус, 4734 за цялата страна

06 ноември 2021 08:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 63
Коронавирус

4734 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 40 086 теста, показват данните в Единната информационна система. 84,90% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 628 680, като активните са 110 551.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 258, Бургас – 220, Варна – 377, Велико Търново – 118, Видин – 55, Враца – 139, Габрово – 88, Добрич – 94, Кърджали – 27, Кюстендил – 88, Ловеч – 62, Монтана – 122, Пазарджик – 165, Перник – 94, Плевен – 141, Пловдив – 490, Разград – 46, Русе – 136, Силистра – 31, Сливен – 96, Смолян – 32, София – 174, София (град) – 1179, Стара Загора – 173, Търговище – 39, Хасково – 134, Шумен – 102, Ямбол – 54.

През изминалото денонощие са били излекувани 2739 души, а за целия период – 493 189.

В болница за лечение са настанени 8262 души, от които 724 са в интензивни отделения. 910 са новопостъпилите в болнично заведение и от тях 89,78% не са били ваксинирани.

185 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 24 940. От починалите през този период 92,97% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 954 059 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 20 272.

Снимка: Станимир Петков

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