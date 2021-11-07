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2826 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 75 от тях в Сливенско
2826 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 46 388 теста, показват данните в Единната информационна система. 86,38% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 631 506, като активните са 112 651.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 165, Бургас – 242, Варна – 289, Велико Търново – 50, Видин – 47, Враца – 78, Габрово – 34, Добрич – 62, Кърджали – 23, Кюстендил – 74, Ловеч – 53, Монтана – 27, Пазарджик – 52, Перник – 73, Плевен – 66, Пловдив – 230, Разград – 32, Русе – 57, Силистра – 16, Сливен – 75, Смолян – 21, София – 104, София (град) – 685, Стара Загора – 97, Търговище – 22, Хасково – 59, Шумен – 40, Ямбол – 53.
През изминалото денонощие са били излекувани 661 души, а за целия период – 493 850.
В болница за лечение са настанени 8370 души, от които 732 са в интензивни отделения. 359 са новопостъпилите в болнично заведение и от тях 89,42% не са били ваксинирани.
65 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 25 005. От починалите през този период 98,46% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 960 810 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 6 749.
Снимка: Станимир Петков