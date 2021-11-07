Облачна неделя със слаби превалявания на места

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 22

Днес облачността ще се задържи значителна, на места главно в котловините и низините видимостта ще е намалена. След обяд от запад облачността ще се разкъса, на места в Западна България – до предимно слънчево. Ще духа слаб, в Източна България – до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 17° и 22°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще е предимно облачно и на отделни места ще превали дъжд. След обяд от запад облачността временно ще се разкъса. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са 17°-20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В Сливен ще бъде предимно облачно и тихо. Минималната температура ще е 10°, а максималната 19°.