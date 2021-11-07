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Облачна неделя със слаби превалявания на места

07 ноември 2021 09:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 22
Времето за 07.11.2021 г.

Днес облачността ще се задържи значителна, на места главно в котловините и низините видимостта ще е намалена. След обяд от запад облачността ще се разкъса, на места в Западна България – до предимно слънчево. Ще духа слаб, в Източна България – до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 17° и 22°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще е предимно облачно и на отделни места ще превали дъжд. След обяд от запад облачността временно ще се разкъса. Ще духа до умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е значителна. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще са 17°-20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В Сливен ще бъде предимно облачно и тихо. Минималната температура ще е 10°, а максималната 19°.

Снимка: Станимир Петков

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