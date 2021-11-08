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1256 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 14 от тях в Сливенско

08 ноември 2021 08:47, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 33 минути, брой четения: 62
Тест за коронавирус

1256 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 626 теста, показват данните в Единната информационна система. 85.99% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 632 762, като активните са 112 845.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 33, Бургас – 80, Варна – 159, Велико Търново – 26, Видин – 10, Враца – 37, Габрово – 11, Добрич – 3, Кърджали – 6, Кюстендил – 37, Ловеч – 9, Монтана – 26, Пазарджик – 26, Перник – 24, Плевен – 32, Пловдив – 86, Разград – 6, Русе – 40, Силистра – 11, Сливен – 14, Смолян – 3, София – 57, София (град) – 387, Стара Загора – 77, Търговище – 5, Хасково – 29, Шумен – 16, Ямбол – 6.

През изминалото денонощие са били излекувани 993 души, а за целия период – 494 843.

В болница за лечение са настанени 8491 души, от които 732 са в интензивни отделения. 303 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.

69 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 25 074. От починалите през този период 89.86% не са били ваксинирани.

Към момента общо 2 965 571 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 4766.

Снимка: Станимир Петков

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