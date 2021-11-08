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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 08.11.2021

08 ноември 2021 09:23, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 46 минути, брой четения: 34

No. Дата Длъжност

1638 8.10.2021 СТРУГАР средно

1639 8.10.2021 ПОЧИСТВАЧ НА ОТЛИВКИ основно

1640 8.10.2021 ЛЕЯР средно

1643 11.10.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно

1649 12.10.2021 ОПЕРАТОР-ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛ средно

1656 14.10.2021 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА висше

1657 14.10.2021 ЛЕКАР висше

1658 14.10.2021 ЛЕКАР-КАРДИОЛОГ висше

1679 21.10.2021 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно

1683 22.10.2021 ГРАДИНАР средно

1688 25.10.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно

1689 25.10.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН висше

1696 26.10.2021 МАШИНЕН ОПЕРАТОР средно

1697 26.10.2021 ГОТВАЧ средно

1701 27.10.2021 ЕЛЕКТОРОМЕХАНИК средно

1702 27.10.2021 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА средно

1703 27.10.2021 ШОФЬОР ПЛАСЬОР средно

1726 2.11.2021 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ средно

1727 2.11.2021 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ висше

1728 2.11.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно

1729 2.11.2021 УПРАВИТЕЛ висше

1730 2.11.2021 ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР висше

1742 3.11.2021 АСИСТЕНТ-ПРОДАВАЧ средно

1743 3.11.2021 ТРАКТОРИСТ средно

1745 4.11.2021 БРОКЕР средно

1751 5.11.2021 ПЕКАР средно

1752 5.11.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1753 5.11.2021 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК средно

1754 5.11.2021 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК средно

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