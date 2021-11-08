Изследванията на климата в Странджа предлагат нови възможности за туризъм

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 31

Странджа и Южното Черноморие разполагат с необходимите ресурси за профилактика, лечение и възстановяване от редица заболявания. Според експерти специфичният терен и съчетанието на средиземноморски и черноморски климат предоставят различни възможности за възстановяване и профилактика на респираторни заболявания.

Комбинацията от таласотерапия и климатотерапия може да се превърне в напълно нов туристически продукт, който допълва както туризма, така и здравеопазването.