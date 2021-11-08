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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изследванията на климата в Странджа предлагат нови възможности за туризъм

08 ноември 2021 10:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 31
Странджа

Странджа и Южното Черноморие разполагат с необходимите ресурси за профилактика, лечение и възстановяване от редица заболявания. Според експерти специфичният терен и съчетанието на средиземноморски и черноморски климат предоставят различни възможности за възстановяване и профилактика на респираторни заболявания.

Комбинацията от таласотерапия и климатотерапия може да се превърне в напълно нов туристически продукт, който допълва както туризма, така и здравеопазването.

Източник: БНР
Снимка: www.forthenature.org

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