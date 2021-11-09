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5286 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 73 от тях в Сливенско

09 ноември 2021 08:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 38
Данни за коронавирус

5286 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 48 136 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 638 048, като активните са 114 301.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 293, Бургас – 92, Варна – 302, Велико Търново – 165, Видин – 58, Враца – 199, Габрово – 146, Добрич – 95, Кърджали – 37, Кюстендил – 117, Ловеч – 100, Монтана – 163, Пазарджик – 96, Перник – 61, Плевен – 150, Пловдив – 538, Разград – 74, Русе – 195, Силистра – 88, Сливен – 73, Смолян – 54, София – 181, София (столица) – 1318, Стара Загора – 280, Търговище – 58, Хасково – 132, Шумен – 125, Ямбол – 96.

През изминалото денонощие са били излекувани 3496 души, а за целия период – 498 339.

В болница за лечение са настанени 8 516 души, от които 723 са в интензивни отделения.

334 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 25 408.

Към момента общо 2 978 843 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 290.

Снимка: Станимир Петков

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