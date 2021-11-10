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4955 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 73 от тях в Сливенско
4955 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 36 546 теста, показват данните в Единната информационна система. 85,25% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 643 003, като активните са 115 052.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 245, Бургас – 322, Варна – 409, Велико Търново – 94, Видин – 54, Враца – 143, Габрово – 119, Добрич – 100, Кърджали – 44, Кюстендил – 112, Ловеч – 76, Монтана – 106, Пазарджик – 160, Перник – 140, Плевен – 122, Пловдив – 526, Разград – 58, Русе – 130, Силистра – 40, Сливен – 73, Смолян – 34, София – 192, София (град) – 1136, Стара Загора – 202, Търговище – 22, Хасково – 113, Шумен – 118, Ямбол – 65.
През изминалото денонощие са били излекувани 4057 души, а за целия период – 502 396.
В болница за лечение са настанени 8526 души, от които 747 са в интензивни отделения. 1014 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
147 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 25 555. От починалите през този период 95,92% не са били ваксинирани.
Към момента общо 2 995 814 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 16 988.
Снимка: Станимир Петков