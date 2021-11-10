Информационен бюлетин за пленарната сесия - 10-11 ноември 2021 г. на ЕП

Туида Нюз преди 21 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 20

Евродепутатите искат да защитят медиите, НПО и гражданското общество от неправомерни съдебни дела

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-11-10/0/zashchita-za-mediite-npo-i-ghrazhdanskoto-obshchestvo-ot-nepravomerni-sdebni-dela

ЕС се нуждае от нови правила, които да ограничат злонамерените съдебни искове, целящи да заглушат и сплашат критичните гласове.

Прозрачност на корпоративното данъчно облагане: Публично оповестяване на това какви данъци се плащат къде

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-11-10/1/publichno-opovestiavane-na-tova-kakvi-dantsi-se-plashchat-kde

Парламентът е на път да даде зелена светлина на ново законодателство, което ще задължи големите мултинационални компании да декларират какви данъци плащат във всяка страна от ЕС.

Дебат с Шарл Мишел относно резултатите от срещата на върха през октомври

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-11-10/2/debat-s-sharl-mishel-otnosno-rezultatite-ot-sreshchata-na-vrkha-prez-oktomvri

Евродепутатите ще оценят резултатите от срещата на Европейския съвет на 21-22 октомври по време на дебат в сряда следобед с председателите Шарл Мишел и Комисията

Обръщение на Филипо Гранди, върховен комисар на ООН за бежанците

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-11-10/3/obrshchenie-na-filipo-ghrandi-vrkhoven-komisar-na-oon-za-bezhantsite

В сряда от 16.00 ч. (бг време) членовете на ЕП ще обменят мнения с върховния комисар на ООН за бежанците Филипо Гранди

Окончателно гласуване за Агенция на ЕС за убежище с по-големи правомощия и ресурси

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-11-10/4/okonchatelno-ghlasuvane-za-aghentsiia-na-es-za-ubezhishche-s-po-gholemi-pravomoshchiia

Очаква се в четвъртък евродепутатите да дадат окончателно зелена светлина на обновената Агенция на ЕС за убежище, снабдена с нови инструменти за подпомагане на предоставянето на убежище

Полските жени трябва да получат достъп до услуги за аборт

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-11-10/5/polskite-zheni-triabva-da-poluchat-dostp-do-uslughi-za-abort

Година след решението на полския Конституционен съд се очаква евродепутатите да призоват правителството да отмени забраната за аборти, която излага на риск живота на жените.