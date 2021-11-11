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3853 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 67 от тях в Сливенско
3853 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 39 231 теста, показват данните в Единната информационна система. 84,79% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 646 856, като активните са 114 171.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 197, Бургас – 201, Варна – 274, Велико Търново – 102, Видин – 37, Враца – 112, Габрово – 65, Добрич – 76, Кърджали – 26, Кюстендил – 64, Ловеч – 49, Монтана – 73, Пазарджик – 173, Перник – 84, Плевен – 118, Пловдив – 382, Разград – 52, Русе – 88, Силистра – 28, Сливен – 67, Смолян – 32, София – 150, София (град) – 957, Стара Загора – 175, Търговище – 49, Хасково – 119, Шумен – 51, Ямбол – 52.
През изминалото денонощие са били излекувани 4535 души, а за целия период – 506 931.
В болница за лечение са настанени 8398 души, от които 760 са в интензивни отделения. 872 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
199 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 25 754. От починалите през този период 92,46% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 013 177 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 17 375.
Снимка: Станимир Петков