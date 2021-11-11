Прекъсване на водоподаването в кв. "Комлука"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 29 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 29

Днес 11.11 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването в кв." Комлука" до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.