Конференция за бъдещето на Европа: Гражданските панели продължават работата си

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 28

Вторият онлайн панел на европейските граждани, фокусиран върху европейската демокрация / ценности и права, върховенство на закона и сигурност, ще се събере на 12-14 ноември.

След първия кръг от сесии, който се проведе в Европейския парламент в Страсбург през септември и октомври, панелите на европейските граждани ще продължат работата си онлайн през ноември. Техните препоръки ще бъдат изготвени, одобрени и след това представени и обсъдени на пленарната сесия на конференцията през декември и януари.

Кога: петък 12 ноември - неделя 14 ноември

Как да следвате: Гледайте обсъжданията на живо на многоезичната цифрова платформа: https://futureu.europa.eu/ или

Петък, 12 ноември, 17.00 - 19.30 ч. на EbS+: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20211112 и Мултимедиен център на Парламента: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on -бъдеще-на-европа-европейски-граждани-панели-сесия-2-осигуряване-права-и-недискримина_20211112-1700-СПЕЦИАЛЕН-ДРУГИ_vd

Неделя, 14 ноември 16.15 - 17.30 ч. на EbS+: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20211114 и

Мултимедиен център на Парламента: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panels-session-2-ensuring-rights-and-non-discrimina_20211114-1615- СПЕЦИАЛНО-ДРУГИ_вд

Какво: Вторият панел се фокусира върху европейската демокрация/ценности, права, върховенство на закона и сигурност:

Осигуряване на права и недискриминация

недискриминация

равенството между половете

право на поверителност

защита на правата на човека и природата

Защита на демокрацията и върховенството на закона

защита на върховенството на закона

защита и укрепване на демокрацията

медии и дезинформация

сигурност

Реформиране на ЕС

институционална реформа

вземане на решение

по-тясна интеграция

Изграждане на европейска идентичност

Европейските ценности и идентичност

образование по демокрация

информация за ЕС

Засилване на гражданското участие

Гражданско участие

Изтеглете пълния отчет: https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/7lu7czxpaajmm7ub53kb3xrl0a19?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Panel%25202%2520session%25201%2520Report__FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211111%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211111T152902Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=3ae62c128bee2d1852ba7349bb38bd765d85bec27e4a420cdb976a2d7ca2b0fb or visit the dedicated webpage for more information: https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/ или посетете специалната интернет страница за повече информация: https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/

Първата онлайн сесия на панелите на европейските граждани (темите на която включваха по-силна икономика, социална справедливост, работни места / образование, младеж, култура и спорт / цифрова трансформация) се проведе на 5-7 ноември, а останалите две ще се срещнат на 19-21 ноември (Изменение на климата, околна среда/здраве) и 26-28 ноември (ЕС в света/Миграция).

Заден план

Европейските граждански панели са централна характеристика на конференцията, организирана от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия въз основа на тяхната съвместна декларация. Разискванията на панелите вземат предвид приноса на гражданите, събрани от цяла Европа в Многоезичната цифрова платформа, и подкрепени от принос и презентации от видни учени и други експерти.

Гражданите са избрани на случаен принцип от специализирани изпълнители, като се използват методологии, които гарантират, че те са представителни за многообразието на ЕС по отношение на географски произход, пол, възраст, социално-икономически произход и ниво на образование. Младите хора между 16 и 25 години съставляват една трета от всеки панел. Всеки панел ще излезе с препоръки, които ще бъдат включени в пленарната сесия на конференцията, която след това ще представи предложения за бъдещето на Европа. Групите са избрали 80 граждани (по 20 за всеки панел), които да ги представят в пленарната зала на конференцията. Тези представители участваха във второто заседание на пленарното заседание, което се проведе на 23 октомври в Страсбург.