3207 са новите случаи на коронавирус в България през последното денонощие, 57 от тях в Сливенско

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3207 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 32 813 теста. Положителните проби са 9,2%. 84.88% от новозаразените не са ваксинирани, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новите случаи по области: Благоевград – 182; Бургас – 161; Варна – 271; Велико Търново – 97; Видин – 44; Враца – 101; Габрово – 61; Добрич – 60; Кърджали – 30; Кюстендил – 94; Ловеч – 54; Монтана – 78; Пазарджик – 107; Перник – 81; Плевен – 64; Пловдив – 322; Разград – 30; Русе – 76; Силистра – 39; Сливен – 57; Смолян – 35; София област – 117; София (град) – 696; Стара Загора – 150; Търговище – 31; Хасково – 64; Шумен – 62; Ямбол – 43.

Активните случаи са 113 229. В болница се лекуват 8329 пациенти, 755 от тях са в интензивно отделение. За последното денонощие са хоспитализирани още 780, 89.87% от тях не са ваксинирани.

Като излекувани през вчерашния ден са отчетени 3953 души.

Починали са още 196 заболели, 96.94% от тях не са били ваксинирани. Жертвите на вируса вече са 25 950.

През вчерашния ден са поставени 22 393 ваксини. Напълно имунизирани са 1 602 186. С трета доза са 36598 души.