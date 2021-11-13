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3146 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 41 от тях в Сливенско
3146 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 41 369 теста, показват данните в Единната информационна система. 84,81% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 653 209, като активните са 113 193.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 163, Бургас – 137, Варна – 249, Велико Търново – 54, Видин – 31, Враца – 120, Габрово – 68, Добрич – 87, Кърджали – 16, Кюстендил – 55, Ловеч – 48, Монтана – 80, Пазарджик – 85, Перник – 78, Плевен – 100, Пловдив – 260, Разград – 49, Русе – 91, Силистра – 48, Сливен – 41, Смолян – 38, София – 126, София (град) – 744, Стара Загора – 153, Търговище – 34, Хасково – 101, Шумен – 54, Ямбол – 36.
През изминалото денонощие са били излекувани 3007 души, а за целия период – 513 891.
В болница за лечение са настанени 8156 души, от които 751 са в интензивни отделения. 855 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
175 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 26 125. От починалите през този период 94,86% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 057 437 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 21 899.
Снимка: Станимир Петков