1610 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за изминалото денонощие, 41 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 65 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 65

1610 са новодиагностицираните с COVID-19 лица у нас за изминалото денонощие.

Това сочат данните на Единния информационен портал. Това означава, че новите случаи са 6,91%.

Разпределението по области по настоящ адрес на лицата е: Благоевград – 60 ; Бургас – 135 ; Варна – 178 ; Велико Търново – 25 ; Видин – 14 ; Враца – 39 ; Габрово – 16 ; Добрич -24 ; Кърджали – 10 ; Кюстендил – 39 ; Ловеч – 27 ; Монтана – 19 ; Пазарджик – 41 ; Перник – 36 ; Плевен – 54; Пловдив – 124 ; Разград – 17 ; Русе – 21; Силистра – 10 ; Сливен – 41 ; Смолян – 8 ; София област – 79; София град – 428 ; Стара Загора – 75 ; Търговище – 15 ; Хасково – 37 ; Шумен – 17 ; Ямбол – 21.

За последното денонощие са направени общо 23286 теста, от които бързи антигенни тестове за денонощие – 810.

Починалите са 26191 общо, а за последното денонощие 66.

Общо потвърдените случаи са 654 819, от които активни – 113 840.

Общо поставени дози са 3 065 144, от които 7 707 за последното денонощие. Излекуваните са 514 788, а за последното денонощие – 897. 83,66% не са ваксинирани за деня, 90,91% от починалите за деня не са ваксинирани. 8 178 са хоспитализирани, от тях 745 в интензивно отделение. 287 са новопостъпилите в болнично заведение, 86,06% от тях не са ваксинирани.