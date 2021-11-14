Гласуването приключи във всички секции в област Сливен

Област Сливен преди 12 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 14

Гласуването приключи във всички избирателни секции в Сливенска област.

Избирателите имаха възможност да дадат вота си за президент и Народно събрание в 305 секции, от които 4 подвижни и 9 служебни.