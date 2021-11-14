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Гласуването приключи във всички секции в област Сливен

14 ноември 2021 20:41, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 12 минути, брой четения: 14
izbori

Гласуването приключи във всички избирателни секции в Сливенска област.

Избирателите имаха възможност да дадат вота си за президент и Народно събрание в 305 секции, от които 4 подвижни и 9 служебни.

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