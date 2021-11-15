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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 15.11.2021
No. Дата Длъжност
1649 12.10.2021 ОПЕРАТОР-ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛ средно
1679 21.10.2021 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно
1688 25.10.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно
1689 25.10.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН висше
1696 26.10.2021 МАШИНЕН ОПЕРАТОР средно
1697 26.10.2021 ГОТВАЧ средно
1701 27.10.2021 ЕЛЕКТОРОМЕХАНИК средно
1702 27.10.2021 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА средно
1703 27.10.2021 ШОФЬОР ПЛАСЬОР средно
1726 2.11.2021 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ средно
1727 2.11.2021 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ висше
1728 2.11.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно
1729 2.11.2021 УПРАВИТЕЛ висше
1742 3.11.2021 АСИСТЕНТ-ПРОДАВАЧ средно
1743 3.11.2021 ТРАКТОРИСТ средно
1745 4.11.2021 БРОКЕР средно
1751 5.11.2021 ПЕКАР средно
1752 5.11.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно
1753 5.11.2021 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК средно
1754 5.11.2021 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК средно
1757 8.11.2021 ШОФЬОР БУС средно
1764 9.11.2021 РАБОТНИК-СОРТИРОВАЧ основно
1772 12.11.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно
1774 12.11.2021 УЧИТЕЛ ГРУПА ЦО НА УЧЕБНИЯ ДЕН висше