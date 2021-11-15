Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 15.11.2021

15 ноември 2021 09:47, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 10 минути, брой четения: 8

No. Дата Длъжност

1649 12.10.2021 ОПЕРАТОР-ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕКСТИЛ средно

1679 21.10.2021 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ средно

1688 25.10.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно

1689 25.10.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН висше

1696 26.10.2021 МАШИНЕН ОПЕРАТОР средно

1697 26.10.2021 ГОТВАЧ средно

1701 27.10.2021 ЕЛЕКТОРОМЕХАНИК средно

1702 27.10.2021 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА средно

1703 27.10.2021 ШОФЬОР ПЛАСЬОР средно

1726 2.11.2021 НАЧАЛНИК ОТДЕЛ средно

1727 2.11.2021 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ висше

1728 2.11.2021 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН средно

1729 2.11.2021 УПРАВИТЕЛ висше

1742 3.11.2021 АСИСТЕНТ-ПРОДАВАЧ средно

1743 3.11.2021 ТРАКТОРИСТ средно

1745 4.11.2021 БРОКЕР средно

1751 5.11.2021 ПЕКАР средно

1752 5.11.2021 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ средно

1753 5.11.2021 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК средно

1754 5.11.2021 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК средно

1757 8.11.2021 ШОФЬОР БУС средно

1764 9.11.2021 РАБОТНИК-СОРТИРОВАЧ основно

1772 12.11.2021 ОБЩ РАБОТНИК основно

1774 12.11.2021 УЧИТЕЛ ГРУПА ЦО НА УЧЕБНИЯ ДЕН висше

« предишна


 