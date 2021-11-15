Дипломи за участниците в конкурса "Аз и моят град"

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 1 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 1

Наградиха участниците в 26-ото издание на конкурса за рисунка „Аз и моят град“. Той е посветен на град Сливен и е едно от основните събития, включени в програмата за отбелязване на празника на града – Димитровден.

Малките художници от ДГ "Детски рай " се включиха в него с голямо желание и оригинални идеи.

Деца от четвъртите възрастови групи- "Калинки" и "Бонбони", и от трета възрастова група "Детелинки" получиха диплом за доброто си представяне в конкурса.

Благодарим на нашите таланти за активното участие в конкурса.

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