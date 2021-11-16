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3223 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 51 от тях в Сливенско
3223 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 32 054 теста, показват данните в Единната информационна система. 83,09% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 658 870, като активните са 112 107.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 184, Бургас – 29, Варна – 190, Велико Търново – 100, Видин – 33, Враца – 122, Габрово – 68, Добрич – 63, Кърджали – 23, Кюстендил – 93, Ловеч – 53, Монтана – 94, Пазарджик – 62, Перник – 45, Плевен – 99, Пловдив – 330, Разград – 38, Русе – 111, Силистра – 50, Сливен – 51, Смолян – 38, София – 106, София (град) – 830, Стара Загора – 176, Търговище – 21, Хасково – 97, Шумен – 74, Ямбол – 43.
През изминалото денонощие са били излекувани 4067 души, а за целия период – 520 208.
В болница за лечение са настанени 7924 души, от които 725 са в интензивни отделения. 1061 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
276 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 26 555. От починалите през този период 96,74% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 086 814 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 16 809.
Снимка: Станимир Петков