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Криминална хроника Ямбол - 16.11.2021 г.

16 ноември 2021 11:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 22 минути, брой четения: 32
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 16.11.2021 г.

 

Пътнотранспортни произшествия:

На 16 ноември, към 06:30 ч., на тел. 112 е получен сигнал за настъпило тежко пътнотранспортно произшествие в гр. Ямбол, на околовръстен път „Изток“, в близост до дома за възрастни хора.На място е установено, че автомобил „Форд-Транзит“, управляван от 63-годишен мъж е блъснал 59-годишна пешеходка, пресичащата на необозначено място. При инцидента жената е починала на място. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед от оперативна дежурна група. Процесуално-следствените действия продължават. В РУ Ямбол е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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