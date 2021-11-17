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3869 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 67 от тях в Сливенско
3869 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 41 242 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 662 739, като активните са 111 662.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 184, Бургас – 229, Варна – 292, Велико Търново – 81, Видин – 48, Враца – 138, Ловеч – 70, Пазарджик – 162, Перник – 112, Плевен – 136, Пловдив – 348, Смолян – 35, София – 186, София (град) – 735, Стара Загора – 176, Шумен – 54.
През изминалото денонощие са били излекувани 4193 души, а за целия период – 524 401.
В болница за лечение са настанени 7737 души, от които 767 са в интензивни отделения.
121 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 26 676.
Към момента общо 3 108 948 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният през изминалото денонощие е 22 153.
Снимка: Станимир Петков