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3869 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 67 от тях в Сливенско

17 ноември 2021 09:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 33
Коронавирус

3869 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 41 242 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 662 739, като активните са 111 662.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 184, Бургас – 229, Варна – 292, Велико Търново – 81, Видин – 48, Враца – 138, Ловеч – 70, Пазарджик – 162, Перник – 112, Плевен – 136, Пловдив – 348, Смолян – 35, София – 186, София (град) – 735, Стара Загора – 176, Шумен – 54.

През изминалото денонощие са били излекувани 4193 души, а за целия период – 524 401.

В болница за лечение са настанени 7737 души, от които 767 са в интензивни отделения.

121 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 26 676.

Към момента общо 3 108 948 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният през изминалото денонощие е 22 153.

Снимка: Станимир Петков

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