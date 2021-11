AMD процесорите вдигат производителността в топ суперкомпютрите

— Броят на най-мощните изчислителни системи базирани на AMD технологии е нараснал 3,5 пъти за една година —

Санта Клара, Калифорния, САЩ — 16 ноември 2021 г. — По време на тазгодишната конференция за суперкомпютри - Supercomputing Conference 2021 (SC21), AMD (NASDAQ: AMD) представи своето растящо присъствие в индустрията на високопроизводителните изчислителни среди. Клиентите в този бранш продължават да увеличават използването на AMD EPYC™ процесори и AMD Instinct™ ускорители за своите системи, насочени към преодоляване на някои от големите предизвикателства в света свързани с климатичните помени, медицината, научните открития и др.

Нарастващите предпочитания на технологиите на AMD се виждат от най-новия списък на Top500. AMD сега присъства в 73 суперкомпютърни конфигурации, в сравнение с 21 в списъка от ноември 2020 г., което е над 3 пъти увеличение в годишен план. Освен това, на AMD разчитат 4 от топ 10 най-мощни суперкомпютри в света, както и най-мощната система в EMEA. Накрая, серията процесори AMD EPYC 7003, пуснати на пазара преди 8 месеца, се използват в 17 от 75-те AMD-базирани суперкомпютри от списъка, демонстрирайки бързото възприемане на най-новото поколение EPYC чипове.

„Изискванията на потребителите на суперкомпютри нараснаха експоненциално, тъй като светът се стреми да ускори изследванията, намалявайки времето за откриване на ценна информация“, каза Форест Нород, старши вицепрезидент и генерален мениджър, Data Center and Embedded Solutions Business Group, AMD. „С процесорите AMD EPYC и ускорителите Instinct ние продължаваме да развиваме нашето продуктово предложение, за да разширим границите на технологиите в центровете за данни, позволяващи по-бързи изследвания, по-добри резултати и по-голямо въздействие върху света.”

По време на SC21, AMD бе отличена с годишните награди на читателите на HPCwire и Избор на редактора. Компанията завоюва 10 награди, сред които Най-добра иновация за устойчиво развитие в НРС (Best Sustainability Innovation in HPC), Най-добър HPC сървърен продукт (Best Server Product) и Забележително лидерство в НРС (Outstanding Leadership in HPC) – последната е присъдена на президента и СЕО на компанията д-р Лиса Су.

Разширяване на клиенската база

AMD е ангажирана широко в HPC индустрията, за да предостави производителността и ефективността на продуктите AMD EPYC и AMD Instinct, заедно с отворената екосистема ROCm™, с цел ускоряване на изследователската работа. Чрез най-висок клас инсталации като текущото внедряване на суперкомпютъра „Frontier“ на Националната лаборатория Оук Ридж, AMD предоставя изчислителни технологии и производителност, необходими за подпомагане на развитието на настоящите и бъдещите изследвания по целия свят. Акцентите на „Frontier“ и други нови HPC системи в индустрията включват:

• “Adastra” – суперкомпютърът на HPE, който ще има две партиции задвижвани от AMD процесори и ускорители, бе обявен наскоро от GENCI, френската национална агенция за HPC, и CINES, the Националния изчислителен център за висше образование. Първият дял е базиран на следващо поколение AMD EPYC чипове с кодово име “Genoa”, а вторият – на 2-то поколение AMD EPYC процесори и AMD Instinct MI250x ускорители.

• Тестовият суперкомпютър “Polaris” на Националната лаборатори Аргон, базиран на AMD EPYC 7003 процесори и насочен към проекти свързани с изкуствен интелект (ИИ), инженерни и научни задачи.

• Нов суперкомпютър изграден от HPE и използващ AMD EPYC CPU за прогнози на времето и изследване на климата за Националния метеорологичен център в Обединените Арабски Емирства..

• Екзаскейл компютърът “Frontier” на Националната Лаборатория Оук Ридж – базиран на оптимизирани 3-то поколение AMD EPYC процесори и AMD Instinct MI250x ускорители.

• Разширеният изчислителен център на Тексас в Тексаския университет в Остин пусна Lonestar6, суперкомпютър на Dell Technologies с процесори AMD EPYC 7003.

• Изчислителния център на университета във Вермонт, с AMD EPYC процесори и AMD Instinct ускорители дава своя принос в изследванията свързани с COVID-19 и решенията за потенциални бъдещи заплахи за човешкото здраве.

• Клъстеният център на Вашингтонския университет, базиран на AMD EPYC процесори за изследване на COVID-19 и дом на проекта Folding@home.

Година на нови продукти

През изминалата година AMD пусна серията сървърни процесори AMD EPYC 7003, които са с най-висока производителност в света.

Наскоро AMD даде предварителна информация за 3-то поколение EPYC процесори с AMD 3D V-cache.

AMD също така обяви най-бързият в света ускорител за HPC и ИИ приложения - AMD Instinct MI250X, базиран на AMD CDNA™ 2 архитектура.

