Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливен, кратки вечерни новини, 17.11.2021 г., сряда

17 ноември 2021 16:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Туида Нюз преди 34 минути, брой четения: 33
Сливен

Почетен знак на град Сливен – плакет, посмъртно, връчи вчера кметът Стефан Радев на съпругата на покойния инж. Ангел Ангелов – дългогодишен председател на Съвета на директорите на Топлофикация – Сливен.

През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 67 заразени с коронавирусна инфекция.

Авария остави без парно днес голяма част от Сливен – без топлоподаване са следните адреси: бул.”Христо Ботев”; бул.”А.Стамболийски”; ул.”Иван Вазов”; ул.”Одрин”; ул.”Гео Милев” 8, 10, 12; ул.”Мур”; ул.”Антон Иванов” 8; ул.”Дунав”; ул.”Ген.Кирил Ботев”; ул.”Г.Раковски” 78, 80; ул.”Софроний Врачански” 1, 8; ДКЦ1; бул.”Хаджи Димитър” от 31 до 39; бул.”Бр.Миладинови” 19, 21; ул.”Щросмайер”; ул.”Петко Каравелов” 35; ул.”Неофит Бозвели”; ул.”Драгоман”; ул.”Габрово” 1; ул.”Иван Селимински” 20; ул.”Константин Константинов”; бул.”Цар Освободител” 17, 33.

Държавата прибира ученици от Сливенско с коронавирус от Испания – групата от Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров“ в Нова Загора е на посещение в Севиля, Кралство Испания, по програма „Еразъм“ заедно с четирима учители от същото училище.

Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ Сливен осъществи проект с образователна насоченост – в продължение на няколко месеца екип от РИМ Сливен вложи усилия в разработването на учебни помагала, свързани с траките и Римската цивилизация.

РБ „Сава Доброплодни” организира Конкурс за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ – 2021.

На 16 ноември започна присъственото обучение за учениците от 1 до 4 клас в област Сливен – по данни на РУО, в класните стаи са влезли 2 640 деца, в 187 паралелки, в 35 училища.

« предишнаследваща »


 