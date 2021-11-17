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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Сливен, кратки вечерни новини, 17.11.2021 г., сряда
Почетен знак на град Сливен – плакет, посмъртно, връчи вчера кметът Стефан Радев на съпругата на покойния инж. Ангел Ангелов – дългогодишен председател на Съвета на директорите на Топлофикация – Сливен.
През последното денонощие в Сливенско има регистрирани 67 заразени с коронавирусна инфекция.
Авария остави без парно днес голяма част от Сливен – без топлоподаване са следните адреси: бул.”Христо Ботев”; бул.”А.Стамболийски”; ул.”Иван Вазов”; ул.”Одрин”; ул.”Гео Милев” 8, 10, 12; ул.”Мур”; ул.”Антон Иванов” 8; ул.”Дунав”; ул.”Ген.Кирил Ботев”; ул.”Г.Раковски” 78, 80; ул.”Софроний Врачански” 1, 8; ДКЦ1; бул.”Хаджи Димитър” от 31 до 39; бул.”Бр.Миладинови” 19, 21; ул.”Щросмайер”; ул.”Петко Каравелов” 35; ул.”Неофит Бозвели”; ул.”Драгоман”; ул.”Габрово” 1; ул.”Иван Селимински” 20; ул.”Константин Константинов”; бул.”Цар Освободител” 17, 33.
Държавата прибира ученици от Сливенско с коронавирус от Испания – групата от Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров“ в Нова Загора е на посещение в Севиля, Кралство Испания, по програма „Еразъм“ заедно с четирима учители от същото училище.
Регионалният исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ Сливен осъществи проект с образователна насоченост – в продължение на няколко месеца екип от РИМ Сливен вложи усилия в разработването на учебни помагала, свързани с траките и Римската цивилизация.
РБ „Сава Доброплодни” организира Конкурс за коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ – 2021.
На 16 ноември започна присъственото обучение за учениците от 1 до 4 клас в област Сливен – по данни на РУО, в класните стаи са влезли 2 640 деца, в 187 паралелки, в 35 училища.