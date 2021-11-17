Възстановяване на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 10 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 8

Уведомяваме всички наши клиенти, засегнати от спиране на топлоподаването в централна градска част, че аварията е отстранена и топлоподаването - възстановено в 14:30ч.