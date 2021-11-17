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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Възстановяване на топлоподаването

17 ноември 2021 15:25, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 10 минути, брой четения: 8
vyzstanovyavane 17.11.2021

Уведомяваме всички наши клиенти, засегнати от спиране на топлоподаването в централна градска част, че аварията е отстранена и топлоподаването - възстановено в 14:30ч.

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