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2839 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 43 от тях в Сливенско
2839 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 31 683 теста, показват данните в Единната информационна система. 83,66% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 665 578, като активните са 110 988.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 116, Бургас – 132, Варна – 214, Велико Търново – 67, Видин – 26, Враца – 111, Габрово – 47, Добрич – 62, Кърджали – 22, Кюстендил – 44, Ловеч – 52, Монтана – 71, Пазарджик – 78, Перник – 69, Плевен – 77, Пловдив – 262, Разград – 25, Русе – 84, Силистра – 37, Сливен – 43, Смолян – 29, София – 116, София (град) – 769, Стара Загора – 99, Търговище – 40, Хасково – 90, Шумен – 30, Ямбол – 27.
През изминалото денонощие са били излекувани 3349 души, а за целия период – 527 750.
В болница за лечение са настанени 7544 души, от които 761 са в интензивни отделения. 770 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
164 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 26 840. От починалите през този период 92,07% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 130 450 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 21 520.
Снимка: Станимир Петков