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2785 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 52 от тях в Сливенско
2785 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 31 318 теста, показват данните в Единната информационна система. 82,94% от новозаразените не са ваксинирани. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 668 363, като активните са 109 144.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 152, Бургас – 114, Варна – 188, Велико Търново – 68, Видин – 33, Враца – 88, Габрово – 54, Добрич – 44, Кърджали – 21, Кюстендил – 80, Ловеч – 43, Монтана – 60, Пазарджик – 43, Перник – 67, Плевен – 106, Пловдив – 254, Разград – 38, Русе – 85, Силистра – 28, Сливен – 52, Смолян – 39, София – 148, София (град) – 601, Стара Загора – 140, Търговище – 34, Хасково – 100, Шумен – 68, Ямбол – 37.
През изминалото денонощие са били излекувани 4484 души, а за целия период – 532 234.
В болница за лечение са настанени 7414 души, от които 775 са в интензивни отделения. 734 от новопостъпилите в болнично заведение не са били ваксинирани.
145 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 26 985. От починалите през този период 91,03% не са били ваксинирани.
Към момента общо 3 152 490 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 22 055.
Снимка: Станимир Петков