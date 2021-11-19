Прекъсване водоподаването на с.Ковачите

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 19.11.2021г. до остраняване на авария ще бъде прекъснато водоподаването във с. Ковачите

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.