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Криминална хроника Ямбол - 19.11.2021 г.
Информационен бюлетин 19.11.2021 г.
Пътнотранспортни произшествия:
На 18 ноември, около 22.40 ч., на тел.112 е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие на пътя Ямбол – Кукорево. На място е установено, че лек автомобил „Хонда СРВ“, управляван от 38-годишен от Ямбол е блъснал отзад движещ се пред него лек автомобил „Мазда“, управляван от 47-годишен мъж, след което се е ударил в ограда на частен имот. При инцидента е пострадал водачът на ударения автомобил. Той е настанен в болнично заведение под наблюдение, с фрактура на ребро и контузия на бял дроб, без опасност за живота. Пробата на пострадалия водач за употреба на алкохол е отрицателна. При теста на 38-годишния водач за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Значителни материални щети са нанесени по двата автомобила, както и по други два автомобила паркирани в близост до пътя. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. 38-годишният мъж е задържан за срок до 24 ч. Работата по случая продължава.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет